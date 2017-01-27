Конструктивная огнезащита. Решения ПРОМАТ

Что такое конструктивные методы огнезащиты строительных конструкций? Какие типы защитных покрытий к ним относятся? Специалисты ПРОМАТ предлагают самые современные комплексные технические огнезащитные решения.

Необходимость обеспечения конструктивной огнезащиты

Пожары сродни стихийным бедствиям — возникая внезапно, разрушают объекты гражданского и промышленного строительства, уничтожая все на своем пути, нанося непоправимый ущерб народному хозяйству и унося человеческие жизни.

По результатам статистических исследований, во время пожаров от воздействия открытого огня погибает не так уж много людей. Большая часть жертв обычно бывает вызвана отравлением угарным газом или гибелью под разрушенными строительными конструкциями, обвал которых неизбежен в результате деформаций от воздействия высоких температур.

На сегодняшний день основным средством защиты, позволяющим избежать трагических последствий при пожарах, является применение качественной конструктивной огнезащиты. Она считается наиболее эффективной.

Согласно СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 3.2 конструктивная огнезащита определяется как: «Способ огнезащиты строительных конструкций, основанный на создании на обогреваемой поверхности конструкции теплоизоляционно го слоя средства огнезащиты.

К конструктивной огнезащите относятся толстослойные напыляемые составы, огнезащитные обмазки, штукатурки, облицовка плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, с воздушными прослойками, а также комбинации данных материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями.

Способ нанесения (крепления) огнезащиты должен соответствовать способу, описанному в протоколе испытаний на огнестойкость и в проекте огнезащиты».

Применение конструктивной огнезащиты преследует следующие цели:

Ограничение распространения пожара;

Препятствие выделению продуктов горения;

Увеличение времени, в течение которого конструкции сохраняют свою несущую способность при пожаре;

Обеспечение безопасной эвакуации людей.

К конструктивной защите стальных несущих конструкций могут быть отнесены: обетонирование, оштукатуривание по сетке, обкладывание кирпичом, облицовка плитными материалами несущих элементов, применение огнезащитных потолков (для защиты горизонтальных конструкций перекрытий и покрытий), использование которых позволяет повысить пределы огнестойкости несущих конструкций промышленных и гражданских объектов до четырех часов.

Применение всех видов конструктивной огнезащиты проводится в строгом соответствии с технической документацией, после обязательного проведения необходимых испытаний и прохождения государственной сертификации.

Комплексные решения ПРОМАТ для конструктивной огнезащиты

Для конструктивной огнезащиты сооружений специалисты ПРОМАТ предлагают ряд сертифицированны х технических решений, с успехом применяемых в течение более чем сорока лет по всему миру.

1.​ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ОБЛИЦОВКИ ИЗ ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ PROMATECT®

Плиты PROMATECT® − негорючие огнезащитные плиты на основе силиката кальция, с отличными противопожарными свойствами, стойкие к высоким температурам и химическому воздействию, открытые для диффузии паров, крупноформатные и самонесущие.

Плиты производятся с контролем качества продукции на всех производственных этапах (ISO 9001).

Важный вид работ по конструктивной защите – разработка оптимальных решений стыковочных узлов, качественные соединения, сопряжения и примыкания элементов.

В связи с этим, преимуществом плит PROMATECT® по сравнению, например, с гипсокартоном или гипсоволокнистым и плитами, является возможность скреплять их шурупами и скобами в торец без устройства дополнительного каркаса (подконструкции) , что позволяет значительно сэкономить время монтажа.

Кроме того, при использовании плит отсутствуют мокрые процессы и работы по облицовке можно проводить при любой температуре окружающего воздуха.

2. ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ШТУКАТУРНЫЕ СОСТАВЫ

ПРОМАТ также предлагает конструктивную защиту стальных конструкций на основе штукатурок, обеспечивающих огнезащитную эффективность с 1-й по 6-ю группу со временем наступления предельного состояния от 30 до 240 мин.

В ПРОМАТ разработаны и производятся современные штукатурные покрытия на основе портландцемента и вермикулита НЕОСПРЕЙ и Fendolite® MII, огнезащитные свойства которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 53295 «Средства огнезащитные для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», ГОСТ 30247.1 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» и подтверждены сертификатами.

Огнезащитная штукатурка НЕОСПРЕЙ применяется в качестве конструктивной огнезащиты несущих стальных и железобетонных строительных конструкций на всех объектах гражданского и промышленного строительства.

Огнезащитная штукатурка Fendolite® MII применяется в качестве конструктивной огнезащиты несущих стальных и железобетонных строительных конструкций, в том числе на объектах нефтегазовой, химической промышленности и в тоннелях.

Огнезащитное штукатурное покрытие толщиной 25-40 мм, наносится по стальной сетке, для покрытия толщиной 40-60 мм штукатурку армируют двойной сеткой. Армирование сеткой предохраняет штукатурный слой от преждевременного обрушения при пожаре.

Штукатурные составы, производимые ПРОМАТ, наносятся на поверхность конструкций только механизированным способом, методом мокрого торкретирования.

Цель конструктивной защиты – повышение пределов огнестойкости несущих конструкций и устойчивости сооружений в целом.

Использование конструктивной огнезащиты считается наиболее эффективным методом из числа применяемых сегодня для защиты зданий и сооружений от воздействия огня и высокой температуры при пожарах.

Более подробно вопросы подбора конструктивных решений ПРОМАТ для защиты от пожара, правила их нанесения, монтажа и эксплуатации, вы можете узнать у технических специалистов на www.promat.ru.