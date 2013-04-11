В Калифорнии пересмотрели закон 1975 года

Калифорнийские чиновники предложили отказаться от использования токсичных антипиренов, а также изменить способ проведения испытаний на огнестойкость материалов. Власти штата пытаются добиться пересмотра закона 1975 года, известного как технический бюллетень № 117, согласно которому пенополиуретан для мягкой мебели и детских товаров должен выдерживать открытое пламя в течение 12 секунд.

Новый законопроект предполагает применение в ходе тестирования зажженной сигареты, а не открытого огня, причем проверке должны подлежать не только наполнители, но и ткани чехлов, облицовочные материалы. Таким образом, предполагается получать более достоверные сведения о возможных последствиях пожара.

В течение 45 дней чиновники будут собирать отзывы потребителей о новом законопроекте, на основании которых и будет сделано окончательное решение. На введение всех поправок может потребоваться около года.

Изменения в стандартах не коснутся некоторых детских товаров, в том числе детских кресел, матрацев, практически не содержащих пенополиуретан, следовательно, не подверженных возгоранию.

Подобные действия властей крайне важны, так как мировой рынок огнезащитных материалов постоянно разрастается. По последним маркетинговым исследованиям BCC Research, он увеличится до 6,1 миллиарда долларов уже к 2014 году, тогда как еще в 2008 году его емкость оценивалась в 4,1 миллиарда долларов.