В Японии разработана технология повышения огнестойкости поликарбоната

Японский химический концерн Teijin разработал технологию, которая значительно повышает термостойкость биопластика Planext, выпускаемого компанией.

Технология позволяет модифицировать молекулярную структуру биопластика, что существенно повышает температуру стеклования Planext и придает ему дополнительную ударную прочность. Кроме того, специальный запатентованный способ огнезащиты позволяет обеспечить высокий уровень огнестойкости этого биопластика (уровень V0, согласно американскому стандарту воспламеняемости пластиков UL 94, означает прерывание горения установленного вертикально образца в течение 10 секунд).

Teijin будет продвигать Planext на японском и других рынках в качестве своего инновационного биопроизводного прозрачного материала нового поколения для применения в электронике, строительстве, элементах экстерьера. Ожидается, что в течение нескольких лет объем производства на заводе компании в Мацуяме (Япония) увеличится до 3 тысяч тонн в год.

Planext – это экологичный биополикарбонат, который синтезируется с использованием биопроизводного изосорбида, получаемого из кукурузного крахмала и других растений. Помимо хорошей формуемости и долговечности, он превосходит нефтепроизводные поликарбонаты по твердости поверхности (степень твердости по карандашной шкале: Н), атмосферо- и химостойкости и светопропусканию (92%).