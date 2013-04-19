Украинский рынок стекловолокна поделен между тремя компаниями

Среди украинских производителей теплоизоляционных материалов на основе штапельного стекловолокна уже в течение трех лет лидирует компания ПсИИ «Урса». В 2012 году на ее долю пришлось 34,2% от местного рынка стекловаты (измерения проводились в кубических метрах).

Согласно данным «Агентства Индустриального Маркетинга», долю в 32% занимает ООО Knauf Insulation, сумевшая повысить объемы продаж на 1,5% за год. Далее по списку идет ЗАО «Сен Гобен Изовер» (31%), объемы реализации продукции которой сократились на 2,3%.

Стекловата является одним из лучших теплоизолирующих материалов, так как содержит большое количество пустот между волокнами, которые заполнены воздухом. Также ее отличают огнезащитные и звукоизолирующие свойства, что представляет собой неоспоримое преимущество при использовании в строительных конструкциях.