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Украинский рынок стекловолокна поделен между тремя компаниями

Ольга Хорева 19.04.2013 В мире

Среди украинских производителей теплоизоляционных материалов на основе штапельного стекловолокна уже в течение трех лет лидирует компания ПсИИ «Урса». В 2012 году на ее долю пришлось 34,2% от местного рынка стекловаты (измерения проводились в кубических метрах).

Согласно данным «Агентства Индустриального Маркетинга», долю в 32% занимает ООО Knauf Insulation, сумевшая повысить объемы продаж на 1,5% за год. Далее по списку идет ЗАО «Сен Гобен Изовер» (31%), объемы реализации продукции которой сократились на 2,3%.

Стекловата является одним из лучших теплоизолирующих материалов, так как содержит большое количество пустот между волокнами, которые заполнены воздухом. Также ее отличают огнезащитные и звукоизолирующие свойства, что представляет собой неоспоримое преимущество при использовании в строительных конструкциях.

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