ГСЧС Украины: уровень ответственности к безопасности сегодня низкий

По словам Николая Чечеткина, главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), уровень культуры безопасности жизнедеятельности как среди населения, так и среди ответственных за обеспечение безопасности низкий. Такое мнение он высказал на оперативном совещании ГСЧС по трагедии в одесском лагере «Виктория», сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Повышение ответственности за подобные трагические события предусмотрено реформой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, реформами системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, – сказал он во время своего выступления. – Сейчас в ГСЧС подготовлены предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты для повышения ответственности как собственников, так о повышении мер контроля за местами с массовым пребыванием людей и повышенным уровнем опасности».

Появляются новые подробности пожара в детском лагере «Виктория». По информации ИА Biкна Oдеса, светозвуковая система оповещения о пожаре и противопожарная сигнализация была установлена еще в 2016 году. Однако даже после проверки лагеря 23 июня 2017 года она не была подключена. Пожбезопасностью занималась компания «Укртехбезопасность», нанятая «Юг-Укрстроем».

Фото: trembita.info