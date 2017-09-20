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ГСЧС Украины: уровень ответственности к безопасности сегодня низкий

Анастасия Крутикова 20.09.2017 В мире

По словам Николая Чечеткина, главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), уровень культуры безопасности жизнедеятельности как среди населения, так и среди ответственных за обеспечение безопасности низкий. Такое мнение он высказал на оперативном совещании ГСЧС по трагедии в одесском лагере «Виктория», сообщает пресс-служба ГСЧС.

«Повышение ответственности за подобные трагические события предусмотрено реформой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, реформами системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, – сказал он во время своего выступления. – Сейчас в ГСЧС подготовлены предложения по внесению изменений в действующие нормативно-правовые акты для повышения ответственности как собственников, так о повышении мер контроля за местами с массовым пребыванием людей и повышенным уровнем опасности».

Появляются новые подробности пожара в детском лагере «Виктория». По информации ИА Biкна Oдеса, светозвуковая система оповещения о пожаре и противопожарная сигнализация была установлена еще в 2016 году. Однако даже после проверки лагеря 23 июня 2017 года она не была подключена. Пожбезопасностью занималась компания «Укртехбезопасность», нанятая «Юг-Укрстроем».

Фото: trembita.info

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