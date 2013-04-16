Комиссия ЕС выбрала самый безопасный негалогенированный антипирен

Независимая комиссия Европейского Союза после тщательного исследования антипиренов для смартфонов, ноутбуков и других электронных устройств пришла к выводу, что продукты компании Clariant отвечают всем нормативам по охране окружающей среды и здоровья.

В проекте «Оценка жизненного цикла безопасных антипиренов», длившегося три года, приняли участие 12 компаний с 15 негалогенированными антипиренами различного назначения и состава. В ходе экспериментов было установлено, что продукты Exolit OP и Exolit AP, основанные на полифосфате аммония, проявили лучшую огнестойкость с минимальным выделением дама и нежелательных токсинов. Как выяснилось, при добавлении их в защитные покрытия для печатных плат можно получить результат аналогичный использованию материалов на основе брома.

Данные тестов могут стать полезными для производителей различного оборудования и техники, заинтересованных в высоком уровне пожарной безопасности своих изделий.

Кроме того, Clariant оказалась среди компаний, номинированных на престижную немецкую премию «Innovationspreis дер Deutschen Wirtschaft 2012/2013» за серию негалогенированных огнезащитных антипиренов. В общей сложности в конкурсной программе участвовало 275 фирм, представлявших свои инновации. Clariant попала в пятерку финалистов в категории «ноу-хау промышленного значения».