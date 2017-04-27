Компания Honeywell усовершенствовала защитный костюм пожарного

Усовершенствованный капюшон защитит огнеборцев от опасных веществ, образующихся при горении стройматериалов, таким образом снижая риск развития рака.

PR Newswire ссылается на исследования, в которых утверждается, что в кожа шеи и лица особенно подвержена воздействию вредных веществ, смертельных газов и токсинов, которые образуются при горении строительных материалов, а также синтетических материалов. По словам Кена Шмидта, вице-президента и генерального менеджера компании Honeywell, шея − наиболее проницаемая часть снаряжения пожарного. Новая разработка блокирует попадание ядовитых веществ через костюм.

Похожее снаряжение приобрела пожарная часть г. Литтлтона (Колорадо, США). На протяжении десятилетий огнеборцы надевают капюшоны, которые защищают от 26 % канцерогенов. Новое обмундирование с сажевым фильтром защищает пожарных от 99 % вредных веществ.

Пожарный до и после воздействия вредных веществ.

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