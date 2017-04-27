Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Состав огнезащитный атмосферостойкий
НЕОФЛЭЙМ® 517 РА

Компания Honeywell усовершенствовала защитный костюм пожарного

Анастасия Крутикова 27.04.2017 В мире

Усовершенствованный капюшон защитит огнеборцев от опасных веществ, образующихся при горении стройматериалов, таким образом снижая риск развития рака.

PR Newswire ссылается на исследования, в которых утверждается, что в кожа шеи и лица особенно подвержена воздействию вредных веществ, смертельных газов и токсинов, которые образуются при горении строительных материалов, а также синтетических материалов. По словам Кена Шмидта, вице-президента и генерального менеджера компании Honeywell, шея − наиболее проницаемая часть снаряжения пожарного. Новая разработка блокирует попадание ядовитых веществ через костюм.

Похожее снаряжение приобрела пожарная часть г. Литтлтона (Колорадо, США). На протяжении десятилетий огнеборцы надевают капюшоны, которые защищают от 26 % канцерогенов. Новое обмундирование с сажевым фильтром защищает пожарных от 99 % вредных веществ.

Пожарный до и после воздействия вредных веществ.

Иллюстрация: www.9news.com

Тэги

Смотрите также

42e005840fc981ffb43f007ba91f6fc5

Россия закупила по импорту 95 тонн огнетушащих составов

За минувший год российские компании закупили за рубежом 95 тонн зарядов для огнетушителей и огнетушащих …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2017 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал   |   3smarket - Рынок сухих строительных смесей

Ваше имя

Ваш e-mail

Контактный телефон