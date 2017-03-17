Lanxess выкупит крупного производителя антипиренов

Химический концерн Lanxess (Германия) планирует завершить слияние с производителем добавок Chemtura (США) к третьему кварталу текущего года. Уже получено одобрение со стороны антимонопольного комитета Южной Кореи, ранее сделка была согласована антимонопольными органами США и Бразилии. Владельцы Chemtura одобрили слияние с немецким химическим концерном: держатели ценных бумаг компании получат по 33,5 доллара США на каждую обыкновенную акцию.

«Мы рады, делаем еще один важный шаг на пути к превращению компании в одного из крупнейших игроков на рынке химических добавок», — заявил председатель совета правления Lanxess AG Маттиас Цахерт.

Одним из основных направлений бизнеса Chemtura является выпуск антипиренов. После завершения слияния эти активы будут интегрированы в бизнес-подразделение «Райн Хеми Добавки». В настоящее время он выпускает специальные добавки и продукты для производства пластмасс, резины, смазочных материалов и покрытий. Lanxess приобретет также активы по выпуску уретанов и металлоорганических соединений.