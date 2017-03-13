Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2016» Огнезащитные материалы ВУП,
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Производители составов и зарядов для огнетушителей увеличили объем валютных поступлений

Александр Семухин 13.03.2017 В мире

За прошлый год российскими производителями составов и зарядов для огнетушителей на внешних рынках было реализовано более 4,1 тысяч тонн продукции. Совокупный объем выручки по данным Евразийской экономической комиссии, превысил 3,2 млн долларов США. По сравнению с 2015 годом физический объем экспорта сократился на 15 %, однако прибыль в валюте возросла на 19 %.

Это связано с выходом российских компаний на новые рынки. Среди покупателей, которые существенно увеличили объемы закупок, компании из таких стран как Индия, Турция, Молдова, Грузия и Монголия.

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