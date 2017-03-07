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Rockwool удержал лидерство на российском рынке

Александр Семухин 07.03.2017 В мире

Годовой объем продаж группы компаний Rockwool увеличились на 1,9 %. На рынке Северной и Восточной Европы, а также Северной Америки зафиксированы позитивные результаты. Несмотря на сохраняющиеся сложности на российском рынке, подразделение Rockwool продолжает удерживать лидирующие позиции в стране. В 2016 году. компания представила ряд новых продуктов для частного домостроения и промышленного строительства.

Как сообщает пресс-служба компании, совокупный объем продаж составил 2.2 млрд евро. Операционная рентабельность продаж по результатам 2016 года возросла на 38 % до 237 млн евро, а маржа по EBIT составила 10,8 %. Свободный поток денежных средств достиг 237 млн евро. Чистая прибыль увеличилась на 76 млн евро и достигла 166 млн евро. В соответствии с новой дивидендной политикой заявленный дивиденд на одну акцию 18,80 датских крон, что выше стоимости прошлого года, которая составляла 11,50 датских крон.

По прогнозам руководства группы компаний в 2017 году ожидается рост совокупного объема продаж на уровне 2 – 4 % в пересчете на местные валюты. Маржа по EBIT составит чуть больше 10 %. Уровень инвестиций составит около 130 млн евро.

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