В Саратовской области обнаружены случаи проведения огнезащитной обработки стройматериалов с нарушениями

По итогам проверок производителей строительных материалов в 2015-2016 годах прокуратура Саратовской области возбудила два уголовных дела за мошенничество при выполнении огнезащитной обработки стройматериалов.

Как сообщает областная прокуратура, также выявлены случаи подделки результатов лабораторных испытаний этих материалов.

Всего за два года обнаружено 95 нарушений законодательства при производстве и использовании стройматериалов. К дисциплинарной ответственности привлечены 19 должностных лиц, 22 человека − к административной ответственности.