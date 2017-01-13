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Снизить пожриски. Предложение о замене газовых плит на электрические поддержали в Совете Федерации

Анастасия Крутикова 13.01.2017 В России, Новости

В Совете Федерации поддержали идею о замене газовых плит на электрические. По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Олега Цепкина, необходимо рассмотреть инициативу с экономической точки зрения.

«И после этого уже принимать решение, где можно, а где нецелесообразно делать отмену газа во вновь строящихся домах», – сказал он телеканалу «Вместе-РФ».

В конце 2016 года с предложением об ограничении использования газа в жилых домах в адрес депутатов Госдумы обратился руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин. Это при то, что, по данным статистики, в России газифицировано 67 % жилых домов, а электроплиты установлены в 22 % квартир.

Последнее ЧП со взрывом бытового газа произошло в Саратове 11 января. Тогда погиб один человек, пострадало десять. Причиной взрыва в многоэтажке стала утечка газа. За пять дней до этого Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за небезопасное использование газового оборудования в жилых домах. За несоблюдение требований к качеству работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо их невыполнение нарушитель будет платить от одной до двух тысяч рублей, а для юрлиц — от  сорока до  100 тыс. рублей.

По действующему техрегламенту о требованиях пожбезопасности газовые плиты не размещаются в домах выше 11 этажей. За последние три года в России произошло по меньшей мере 20 случаев взрыва бытового газа, в результате которых погиб 51 человек.

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