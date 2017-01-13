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Разработан новый стандарт на теплоизоляционные материалы

Анастасия Крутикова 13.01.2017 В России, Новости

При Минстрое создан стандарт «Плиты на основе пенополиизоцианурата теплозвукоизоляционные. Технические условия». Он прошел экспертизу в ТК 465 «Строительство» и зарегистрирован в Росстандарте, сообщает ведомство. В основе документе лежит европейский стандарт ЕN 13165:2012+А1:2015.

Отечественный документ регулирует применение плит толщиной от 30 мм до 250 мм, облицованных алюминиевой фольгой, крафт-бумагой, стеклохолстом или другими материалами. Причем российский ГОСТ, в отличие от иностранного, ссылается только на материалы из всепененного пенополиизоцианурата. ЕN 13165:2012+А1:2015 распространяется и на продукты из пенополиуретана.

Стандарт также предполагает проведение входного контроля сырья, приемо-сдаточных и периодических испытаний материалов изготовителем.

Плиты из пенополиизоцианурата можно использовать при температуре от -70о С до +140о С. По данным Национальной Ассоциации производителей панелей из ППУ («НАППАН») в разработке документа участвовали Научно-исследовательский Институт Строительной Физики совместно с Ассоциацией.

 

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