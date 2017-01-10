Ошибки на 31 млн рублей. Мосгосстройнадзор подвел итоги проверки зданий на пожбезопасность за 2016 год

В 2016 году после проверок зданий столицы Мосгосстройнадзором было заведено 663 дела об административных нарушениях. Отступления от проекта, нормативных требований пожбезопасности при монтаже систем защиты зданий обнаружены на 769 объектах Москвы. Нарушители должны выплатить штраф в 31 млн рублей.

К частным ошибкам относят несоблюдение техрегламента нанесения, монтажа огнезащиты, несоответствие толщины состава приведенной толщине металлоконструкции, необоснованная замена огнезащиты.

Кроме огнезащитного состава в ходе проверки изучалось качество монтажа автоматической системы пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противодымной защиты.

Всего за прошедший год Мосгосстройнадзор проверил 1553 строящихся здания.