Почему обрушился ТК «Адмирал». Расследование завершено

Завершилось расследование пожара в ТК «Адмирал» (Казань). Как сообщает Следственный комитет РФ, возгорание началось на крыше одноэтажной пристройки около одного из входов в комплекс. Там проводились ремонтные работы кровли. Загорелись сэндвич-панели из пенополиуретана, битумная гидроизоляция. Среди причин быстрого обрушения здания эксперты называют отсутствие обязательного огнезащитного покрытия на металлоконструкциях.

Следователи также выяснили, что система автоматического пожаротушения в здании была неисправна. В некоторых помещениях она отсутствовала вовсе. Не везде были смонтированы системы оповещения. Помещение эксплуатировалось с нарушениями требования пожбезопасности и не было предназначено для использования в качестве торгового центра.

Пожар в ТК «Адмирал» 1 марта 2015 года унес жизни 19 человек, получил травмы — 61, 600 причинен материальный ущерб. Материальный ущерб — 1,5 млрд рублей, требования о возмещении морального вреда потерпевшим достигают 11,27 млрд рублей.

Среди обвиняемых следствием арендатор комплекса Гусейн Гахраманов (директор ООО «Заря»), его заместители Николай Каекин и Гюльгусейн Наджафов, гендиректор «Инвестиционной строительной компании» и «Управляющей компании «АС Менеджмент» Роберт Хайруллин, начальник межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам УФССП РФ по Республике Татарстан Жанна Алпарова, бывший пристав-исполнитель Минзиля Сафина, специалист региональной инспекции Государственного строительного надзора Галия Исаева и пятеро рабочих.