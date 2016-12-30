Итоги 2016 года. Стандарты, рынки и фальсификат

Регуляторы

В 2016 году появился первый национальный стандарт на производственные услуги в области пожарной защиты — ГОСТ Р 56935 — 2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»». Новый стандарт будет контролировать качество оказываемых услуг в области обеспечения пожарной безопасности. До 2018 года при ТК 001 разработает 16 стандартов в области обеспечения производственных услуг.

В этом году объявили об изменениях ФЗ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Будет введена идентификация объекта по признакам для выбора или подтверждения системы защиты. К таким признаком относят уровень риска, пожарную опасность производственных процессов, наличие технических средств пожзащиты, особенность объемно-планировочных и конструктивных решений и назначение объекта.

Статью 64. «Требования к декларации пожарной безопасности» также обновят. Собственник сможет добровольно составить декларацию пожбезопасности объекта с постоянным или временным пребыванием людей не более 50 человек и общей площадью не более 1500 квадратных метров. В декларации будет приписывать информация о системе противопожарной защиты объекта. Причем ответственность за достоверность этой информации ляжет на плечи собственника.

Изменения коснутся стандартов, регулирующих теплоизоляционный рынок. На базе нового технического комитета по стандартизации «Строительные материалы (изделия) и конструкции» при Росстандарте будут разработаны ГОСТ «Теплоизоляция. Теплопередача посредством излучения. Физические величины и определения», ГОСТ ISO 9251 «Теплоизоляция. Условия теплопередачи и свойства материалов. Словарь», ГОСТ ISO 7345 «Теплоизоляция. Термины и определения физических величин».

Нельзя обойти и риск-ориентированный подход в контрольно-надзорной деятельности, который призван повысить эффективность проверок бизнеса. Не все участники рынка сходятся во мнении, что этот подход проработан сегодня до конца. Так, до сих пор нет требований к квалификациям специалистов-расчетчиков, а также требований к программам, с помощью которых проводится расчет рисков. Формированием требований к образованию специалистов сферы расчетов риска будет заниматься МЧС.

ФЗ №123 будет обновлен

До 2018 года появятся 16 стандартов на производственные услуги

Старые новые рынки

Растет число индустриальных парков, продолжается развитие севера, темпы строительства сохраняются примерно на одном уровне (85 млн кв. метров в 2015 году против ожидаемых 80 млн кв. метров в уходящем году), а значит, существенного падения спроса на материалы для защиты металла в следующем году можно не ожидать. В противовес этому сегменту, защита древесины была обделена вниманием производителей. Считалось, что рынок этих продуктов уже поделен, а новым компаниям развиваться в этом направлении невыгодно. Действительно, чаще всего в обеспечении огнезащиты дерева нуждаются частные постройки, строительство которых в 2016 году просело. Тем не менее, новые горизонты для развития этого направления есть. Пойти по стопам европейских стран и узаконить возведение многоэтажных зданий их дерева предлагают в правительстве. Норм проектирования таких зданий еще нет, но они будут разработаны Минстроем. Уже в следующем году будут актуализированы требования пожбезопасности (СП 54.13330.2011 и др.). Разработкой ГОСТ «Огнезащита деревянных конструкций» занялся ТК 001 при участии НСОПБ.

Огнестойкость деревянных конструкций подтверждена на практике

Правительство вводит квоты в госзаказах на деревянное домостроение

Огнестойкость деревянных конструкций подтверждена на практике

Требования пожбезопасности к деревянным зданиям могут измениться

Поддельная продукция

По разным оценкам участников отрасли, доля некачественной продукции на огнезащитном рынке стремится к 90 %. Похожие цифры демонстрирует направление активной защиты. Так, на рынке порошковых огнетушителей 80 % продукции не соответствует ГОСТ. В большинство реализуемых огнетушителей вместо специального порошка добавлены песок или строительных отходы. 65 % используемых российскими автолюбителями огнетушителей — фальсификат. Чаще всего недобросовестные производители экономят на качестве огнетушащих порошков.

Лишь пятая часть порошковых огнетушителей соответствует ГОСТ

Более половины огнетушителей на рынке − подделка