ФРП направит 110,6 млн на поддержку импортозамещающего производства теплоизоляции

«Русская Теплоизоляционная Компания» намерена выпускать ранее только импортировавшуюся теплоизоляцию из вспененного синтетического каучука. Льготный займ на открытие производства в Щербинке (Подмосковье) одобрил Фонд Развития промышленности (ФРП). Он готов предоставить 110,6 млн из необходимых 248 млн рублей.

«При поддержке Фонда мы планируем выйти на полные производственные мощности, что позволит в дальнейшем успешно заменить большинство европейских аналогов», − цитирует Фонд слова гендиректора компании Владимира Спирина.

По данным ФРП, в основном российский рынок этим продуктом обеспечивают Германия и Италия. Отечественное производство к 2021 году, как ожидается, сможет заместить 26% импорта.

Создание мощностей и возврат займа запланированы на третий квартал 2017 года.

«Русская теплоизоляционная компания» выпускает теплоизоляцию, теплоизоляционные покрытие для изоляции от минус 180 до плюс 105 °С, термочехлы.

В 2016 году на поддержку ФРП претендовали 1634 проекта, из которых 58 − от представителей строительной отрасли. За два года Фонд профинансировал проекты на общую сумму в 32 млрд рублей. В текущем году на реализацию одобренных проектов зарезервировано 10,83 млрд рублей.