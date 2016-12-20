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Томские ученые создали технологию полной пропитки древесины огнезащитными составами

Анастасия Крутикова 20.12.2016 В России, Новости

Пропитать не только верхние слои, но и весь объем древесины огнезащитными составами смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). Для этого сотрудники вуза разработали специальную технологию, на основе которой в начале 2017 года начнется выпуск огнеупорной древесины.

Сначала она пропитывается специальными составами для придания водоотталкивающих и огнеупорных свойств. Затем сушится в вакуумной камере при пониженном давлении и температуре около 50 °С. Чтобы равномерно нагреть внутреннюю часть древесины, исследователи добавили к кондуктивному способу сушки высокочастотное поле.

«Поверхностная обработка огнеупорными растворами уберегает древесину, только если рядом, например, пух загорелся. Пропитка по всему объему спасет доску, даже если ее бензином облить», — цитирует Федора Секисова, руководителя проекта, ведущего инженера кафедры высоковольтной электрофизики и сильноточной электроники ТПУ, пресс-служба вуза.

На открытие опытно-промышленного участка Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере («Фонд Бортника») направил 15 млн рублей. Ожидаемые мощности − 20 кубометров древесины в месяц. На производстве будет использоваться исключительно березовая древесина.

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