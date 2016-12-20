«ХимПарк Тагил»: Производства теплоизоляции обладают хорошим потенциалом

Хорошим потенциалом для размещения на территории «ХимПарка Тагил» обладают производства, ориентированные на строительный сегмент, а именно выпуск теплоизоляционных материалов, красок, сухих смесей и добавок в бетон. Об этом заявил в беседе с «Огнепорталом» Игорь Гердт, первый заместитель генерального директора УК «Химический парк Тагил».

«Сегодня мы привлекаем инвесторов, которые могут вписаться в технологическую цепочку «метанол – формальдегид – синтетические смолы – продукты глубокой переработки». Наличие исходных видов сырья – основной инструмент привлечения резидентов в ХимПарк Тагил», – сказал эксперт.

Сейчас в химпарке размещаются 13 предприятий. При реализации заявленных проектов, доля химпрома в ВРП Свердловской области может вырасти к 2019 году в два раза – до 8 %.