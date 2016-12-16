Огнезащиту на «ЗапСибНефтехиме» наносят в цехе площадью 14,5 Га

При строительстве «ЗапСибНефтехима» металлоконструкции будут проходить огнезащитную обработку в специально возведенном цехе площадью 14,5 га. Ожидается, что за время возведения производства защитные покрытия нанесут на 150 тысяч квадратных метров конструкций.

«Мы внедрили новые разработки нанесения специального покрытия на металлоконструкции, благодаря которым они могут выдерживать высокие температуры углеводородного горения», − рассказал изданию «Тюменские линии» и.о. директора по строительству ОЗХ ЗСН Тимофей Порошин.

На площадке уже смонтированы две факельные установки. Будут построены четыре стальных резервуара для хранения противопожарного запаса воды, два из которых объемом 30 тысяч кубометров, еще два − 20 тысяч кубометров.

Проект «ЗапСибНефтехим» — комплекс глубокой переработки углеводородного сырья в Тюменской области стоимостью $ 9,5 млрд. Срок реализации — 5-5,5 лет.