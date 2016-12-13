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ВНИИПО МЧС разрабатывает изменения в ГОСТы на пожарную технику

Анастасия Крутикова 13.12.2016 В России

Специалистами ФГБУ ВНИИПО МЧС разработаны первые редакции проектов стандартов на пожарную технику (пожарный карабин, переносные дымососыизвещатели).

Львиная доля существующих ГОСТ на противопожарные оборудование и изделия устарели. Это касается, в частности, карабинов, характеристики которых зачастую превосходят указанные в стандарте параметры. Об этом сообщает НСОПБ со ссылкой на Attek Expert.

Издание подчеркивает, что на обязательные элементы оснащения пожарных автомобилей − мобильные дымососы − стандартов не принято.

Предложения и замечания по проектам ждут во ВНИИПО до 20 января 2017 года.

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