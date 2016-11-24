Александр Щербаков: «Если вы хотите быть обманутыми – вас обманут»

При запуске нового нефтегазового объекта затраты на обеспечение огнезащиты составляют около миллиарда рублей. Это около 3 – 4 % всей сметы расходов.
«Не хотелось бы говорить о контрафакте: если вы хотите быть обманутыми – вас обманут. Более 50 % производителей огнезащитных материалов не покажут вам своего производства, поскольку его нет — они перепродают чужую продукцию. Именно поэтому я призываю потребителей пытаться работать напрямую с заводами, которые выпускают огнезащитные материалы», — заявил генеральный директор ГК Universum (Тверь) Александр Щербаков.
Он также отметил, что климатические испытания материалов, в том числе огнезащитных красок, являются необходимым этапом сертификации. Остро эта проблема встала при возведении производственных мощностей в условиях Крайнего Севера. Также важно, чтобы грунтовка химически сочеталась со всеми слоями системы покрытия.
Доклад был осуществлен в рамках конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая проходит в Тюмени.
Я бы написал так, если вы хотите, мы вас обманем.
У компании Юниверсум купленный сертификат на Металл 01 и Металл 01 Р, в сертификате указаны заниженные толщины, которые не соответствуют реальным. Прожигали данную продукцию и она не соответствует действительности. О чем вообще говорить если это делает один из крупных (основных) игроков рынка. Кстати а на сайте висит совсем другая информация о толщинах.
А если по существу…то необходим жесткий контроль со стороны проверяющих органов, например, чтобы инспектор МЧС при приемке объекта вместо того, чтобы просто замерять толщину брал образец обработанной конструкции и сдавал в лабораторию, чтобы там проводились огневые испытания. Не прошел образец испытания — объект не принимается, пусть подрядчик что хочет то и делает, пусть разбирается с производителем, пусть покупает нормальный продукт с реальным расходом (пусть и больших и для кого-то экономически не выгодным) и перекрашивает. Вот тогда то и будет невыгодно покупать сертификаты и удешевлять рецептуры.
Почему то компания Юниверсум забывает, что производит в первую очередь огнезащитные материалы и в первую очередь нужно заострять внимание на проведении огнезащитных испытаний и придания огнезащитных свойств. А водостойкость, износостойкость это конечно тоже важно, но они пытаются замылить глаза этими свойствами.
Где можно результаты прожига посмотреть?
Что касается отбора образца инспектором МЧС — как предлагается брать? Дело хорошее, но неразрушающий контроль никто не отменял. Пытаются вводить спектрографический анализ — дело хорошее, но цена! Кто к сумме за замер толщины готов добавить 40т.р. за идентификацию? Только не заказчик, если конечно в договоре не прописано.
Дмитрий,
испытание проводил для себя, неофициально. Поднимать официально такой вопрос нет возможности и средств. Но инфа 100%, если есть желание можете проверить сами и убедиться.
Механизм отбора нужно продумать! Отрезать куски металла, сдавать в лабораторию, потом приваривать))
Что такое неразрушающий контроль?
Спектрографический анализ — слабо верю в это, этим ведь не проверишь огнезащитную эффективность.