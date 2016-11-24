Александр Щербаков: «Если вы хотите быть обманутыми – вас обманут»

При запуске нового нефтегазового объекта затраты на обеспечение огнезащиты составляют около миллиарда рублей. Это около 3 – 4 % всей сметы расходов.

«Не хотелось бы говорить о контрафакте: если вы хотите быть обманутыми – вас обманут. Более 50 % производителей огнезащитных материалов не покажут вам своего производства, поскольку его нет — они перепродают чужую продукцию. Именно поэтому я призываю потребителей пытаться работать напрямую с заводами, которые выпускают огнезащитные материалы», — заявил генеральный директор ГК Universum (Тверь) Александр Щербаков.

Он также отметил, что климатические испытания материалов, в том числе огнезащитных красок, являются необходимым этапом сертификации. Остро эта проблема встала при возведении производственных мощностей в условиях Крайнего Севера. Также важно, чтобы грунтовка химически сочеталась со всеми слоями системы покрытия.

Доклад был осуществлен в рамках конференции «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса», которая проходит в Тюмени.