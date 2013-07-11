В России появится теплоизоляционный материал на основе аэрогеля

Специалисты концерна BASF создали уникальный изоляционный материал, который появится на российском рынке уже в ближайшие годы. Тонкий и легкий продукт, обладающий высокой изоляционной способностью, будет поставляться в виде готовых полиуретановых панелей.

«Новый изоляционный материал будет представлять собой индивидуальное решение, отвечающее конкретным потребностям заказчиков BASF. За счет корректировки химического состава данный продукт можно модифицировать с целью, чтобы он соответствовал требованиям в различных областях применения», − объясняет Марк Фрике, руководитель лаборатории исследований усовершенствованных материалов и систем, где и была разработана новинка. – «Теперь мы сможем работать в тех сегментах, где до настоящего времени создание теплоизоляции сталкивалось с большими сложностями; речь идет, например, о модернизации старых зданий, и об отделке интерьеров».

По совокупности характеристик новый продукт превосходит все существующие изоляционные материалы. Его коэффициент теплопроводности (λ) составляет менее 16 мВт/м.К, что является рекордно низким значением для изоляционных панелей. При этом слой изоляции может быть на 25−50% тоньше по сравнению со стандартными продуктами.

Новый материал представляет собой новый тип органического аэрогеля, который изготавливается в виде панелей, обладающих механической прочностью. Его изоляционная способность обусловлена оптимальным размером пор, диаметр которых измеряется в нанометрах. Создание жесткой панели с подобной структурой до сих пор не представлялось возможным. Крошечные поры ограничивают свободное перемещение молекул воздуха, что приводит к значительному уменьшению переноса тепла. Кроме того, точно рассчитанная геометрия обеспечивает преимущества данной разработки по сравнению с вакуумными изоляционными панелями (ВИП) на основе неорганических порошковых материалов. При производстве панелей ВИП приложение вакуума способствует удалению воздуха из пор. Такая процедура позволяет значительно улучшить показатели теплопроводности (коэффициент λ). В перспективе возможна интеграция нового изоляционного материала в срединную часть панелей ВИП, что способно обеспечить дальнейшее уменьшение коэффициента теплопроводности до уровня 5 мВт/м.К и ниже.