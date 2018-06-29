ARDN Technolgy запустит производство беспилотников в Казани

Российская компания ARDN Technolgy Limited планирует в начале 2020 года запустить производство беспилотника для пожаротушения на платформе SKYF. Как сообщает ТАСС, дрон находится на стадии разработки. Несмотря на это, новинка уже нашла своего покупателя.

Китайская логистическая компания ZTO Express и ARDN Technolgy Limited сегодня, 29 июня, в Шанхае на Всемирном мобильном конгрессе подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам беспилотника. По условиям контракта разработчик обязан информировать партнера о прохождении техникой испытаний, получении сертификатов и лицензий.

Беспилотная авиационная платформа SKYF относится к среднему сегменту, где требуется грузоподъемность до 500 кг. По словам директора по развитию бизнеса и партнера компании ARDN Андрея Удода, в этой весовой категории они пока единственные.

Кроме того, уникальность российской разработки заключается в запатентованной аэродинамической схеме, которая позволяет ему поднимать нагрузку весом 400 кг – топливо и груз. Беспилотник оснащен двигателем внутреннего сгорания мощностью 220 лошадиных сил, тяговое усилие передается на два несущих винта. Аппарат можно отслеживать по диспетчерской системе. Также он способен в случае потери сигнала со спутников в течение получаса лететь по заданной программе.

Компания планирует летом 2019 запустить продажи агроверсии дрона, а в начале 2020 – конвейерный выпуск в Казани и продажи логистической версии, которая пригодится и пожарным.

Напомним, ARDN Technolgy в начале 2018 года представила свою разработку на международной выставке CES 2018. International Consumer Electronics Show. Ожидается, что беспилотник будут тестировать в США.

Фото: skyf.pro/ru