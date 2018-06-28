Ростехнадзор: в трагедии «Зимней вишни» есть еще виновные

Глава Ростехнадзора Алексей Алешин 27 июня, выступая на заседании Совета Федерации, отметил, что за трагедию в ТЦ «Зимняя вишня» понесли ответственность далеко не все. По его мнению, доля вины лежит на не совсем проработанной системе контрольно-надзорной работы в строительстве.

Сенатор от Липецкой области Максим Кавджарадзе отметил недостаточное взаимодействие структур, отвечающих за строительный контроль.

«А нужна ли вообще служба, которая будет контролировать объекты на этапе от получения ТЗ до сдачи «под ключ»? Вот эта слабая координация между ведомствами и приводит к катастрофам», – обратился Кавджарадзе к главе Ростехнадзора.

Алексей Алешин, отвечая на вопрос сенатора, рассказал о такой форме мониторинга как Стройконтроль – им занимается застройщик, сам подрядчик или наемная организация. Стройконтроль находится непосредственно на объекте и следит за ходом работ. Однако, по словам Алешина, специалисты Ростехнадзора не раз находили сотни нарушений на объектах, где работает такая структура, получающая «большие деньги». Поэтому, как отметил глава ведомства, в случае с «Зимней вишней» ответственность понесли далеко не все.

«То, что произошло в Кемерово на «Зимней вишней» — там говорили про Стройтехнадзор, и там даже арестовали руководителя местного, но про Стройконтроль я почему-то ничего не услышал. Хотя они, Стройконтроль, именно они ежедневно находятся на объектах и должны смотреть, чтобы там было все в порядке», – сказал Алексей Алешин.

Он добавил, что Ростехнадзору и другим организациям, а также строителям еще предстоит решить проблему в сфере контрольно-надзорной деятельности, но не сейчас, когда идут матчи Чемпионата мира по футболу.

«Мы предполагаем после Чемпионат мира, собрать большое совещание с представителями и Главгосэкспертизы, и Минстроя, и непосредственно строителей, будем приглашать и непосредственно регионы, чтобы в этой ситуации разобраться. «Зимняя вишня» поставила очень острые вопросы, откладывать решение которых, конечно же, нельзя», – заявил глава Ростехнадзора.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта, на площади 1600 кв. метров. По официальным данным жертвами стали 60 человек, в том числе 37 детей. ЧП привело к снятию с поста главы местного МЧС Владимира Пучкова и взятию его под стражу, арестам других виновных (сейчас число фигурантов насчитывает 10 человек), проверкам торговых центров по всей стране, а также появлению законодательных инициатив депутатов Госдумы, самого Министерства, сенаторов и общественников в сфере повышения пожарной безопасности.

Фото: gosnadzor.ru