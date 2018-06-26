Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»
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Объемы выпуска минваты превысили 13 млн кубометров

Наталья Кузнецова 26.06.2018 В России, Новости

Отечественные компании продолжают наращивать выпуск минераловатной теплоизоляции. Как сообщает  Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), объемы производства в январе – мае 2018 года достигли 13,78 млн кубометров. Лидером по темпам роста стал Урал.

Относительно аналогичного периода прошлого года выпуск продукции вырос на  10,7 %. Большую часть минваты дали рынку производители Центрального федерального округа, крупнейшим из которых является «ТехноНИКОЛЬ», – почти 4,6 млн кубометров или 33 %. В начале 2018 года объемы выпуска конструктивной огнезащиты выросли на 6,3 %.

По сравнению с январем – апрелем в «тройке» лидеров произошли изменения: в нее вошел Уральский федеральный округ. Компании Урала в начале года нарастили выпуск продукции почти в два раза – с 1,5 млн кубометров в январе-мае 2017 до 2,28 млн в 2018 (+49 %), что составляет 16,6 % от всего объема. Ранее «тройку» замыкали представители Северо-Западного ФО, на долю которых приходилось 14,5 % рынка. Сейчас она снизилась до 13,8 % или 1,9 млн кубометров (в 2017 году производство достигало 2 млн кубометров).

Предприятия Поволжья также продолжают наращивать выпуск строительных огнезащитных материалов. Относительно января – мая 2017 года он увеличился на 11 % – с 2,7 млн кубометров до 3 млн, что составляет 21,8 % от всего объема минераловатной теплоизоляции.

Добавим, подробная информация о ситуации на  рынке конструктивных огнезащитных материалов и новинки будут представлены на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде 6 сентября 2018 года.

Фото: panelmsk.ru

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