Сдан первый объект с системой ЕТ ЛСТК

В Екатеринбурге успешно сдан в эксплуатацию первый объект, где, согласно предписанию МЧС, требовалось повышение огнестойкости ферм бесчердачной кровли, выполненных в виде конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей.

Данная задача была решена с помощью системы конструктивной огнезащиты ЕТ ЛСТК производства «ТИЗОЛ», которая была сертифицирована в конце марта 2018г.

Работы на объекте проводила ООО «ОКБ» – организация, имеющая лицензию на выполнение огнезащитных работ, осуществляющая проектирование мероприятий по огнезащите, монтаж системы ЕТ ЛСТК и сдачу объекта надзорным органам.

Работы на этом объекте осложнялись в виду особых условий:

– монтаж огнезащитной системы проводился на действующем складе химической продукции;

– при выполнении огнезащитных работ категорически запрещалось пользоваться любым электроинструментом из-за наличия в помещении горючих и взрывоопасных материалов; весь необходимый ручной инструмент был выполнен в искробезопасном исполнении;

– во время проведения огнезащитных мероприятий склад продолжал работать в обычном режиме по приёмке и отгрузке продукции.

Необходимо понимать, что решение вышеперечисленных задач было возможно только при применении системы ЕТ ЛСТК компании «ТИЗОЛ».

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