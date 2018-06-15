Томские ученые разработали технологию получения термостойкого полимера

Специалисты «Инжинирингового химико-технологического центра» (Томск, ИХТЦ) разработали технологию производства огнестойкого полимера, выпускаемого из российского сырья. Об этом сообщает «Инновационный портал Томской области».

Новый полимер представляет собой термоактивную смолу наподобие эпоксидной. В его основе – меламин и гликолурил. По словам директора ИХТЦ Алексея Князева, материал не горит, а его температура разложения составляет 337 градусов по Цельсию. Полимер дешевле импортных аналогов, поскольку для его производства используется отечественное сырье.

«Материал выдерживает воздействие большинства химических веществ, делает электроизоляционные материалы огнестойкими и безопасными», – отметил Алексей Князев.

Эксперты пока разработали лабораторную технологию получения вещества, поэтому до запуска в серийное производства еще потребуется время. Сейчас полимер проходит испытания на базе опытно-производственной площадки компании «Новохим». Ученые уже подготовили заявку на регистрацию патента нового продукта.

В перспективе огнестойкий полимер сможет заменит литьевые конструкционные пластики и смолы для прозрачных изделий, сплавы для авиатехники и ракет. В составе композитов и строительстве продукт повысить огнестойкость конструкций и устойчивость к агрессивной среде.

Фото: inotomsk.ru