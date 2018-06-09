Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов 2018»
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Производители увеличили поставки негорючей теплоизоляции

Наталья Кузнецова 09.06.2018 В России, Новости

Российские компании в январе- апреле нарастили поставки негорючих изделий из минеральной ваты на 13,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает сервиса Росстата Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), объемы отгрузок продукции достигли 8 млн кубометров против 7,1 млн в прошлом году. При этом в  апреле поставки огнезащитной изоляции в среднем по стране увеличились с 2,1 млн кубометров до 2,3 млн – на 10,6 %.

Среди федеральных округов лидером является ЦФО. На Центр пришлась 36 % всех поставок или 2,9 млн кубометров (+ 5,7 % к январю-апрелю 2017 года). За месяц объемы отгрузок клиентам выросли на 8,9 %  – с 0,7 млн кубометров до 0,8 млн.

По 20 % всех поставок пришлось на Поволжье и Урал. Предприятия ПФО за четыре месяца передали 1,8 млн кубометров негорючей теплозоляции, что на 9,9 % превышает показатель 2017 года. В апреле объемы поставок выросли на 18,6 %  – с 0,45 млн кубометров до 0,5 млн. Уральские производители повторили прошлогодний показатель Поволжья в 1,6 млн кубометров. Относительно 2017 года поставки выросли почти в два раза – с 0,9 млн кубометров, за апрель – на 7 % (с 0,45 млн до 0,45).

Напомним,  объемы производства минваты в январе – апреле увечились на 11,9 % и достигли 10,4 млн кубометров, относительно марта 2018 – на 4,2 %.

Подробнее о развитии отечественного рынка негорючей продукции – в маркетинговом исследовании «Российский рынок огнезащитных материалов».

Фото: whoshop.ru

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