Зиничев вернул проверки малого и среднего бизнеса

Проверки объектов малого и среднего бизнеса начнутся с 2019 года. Глава МЧС России Евгений Зиничев отметил соответствующий приказ своего предшественника Владимира Пучкова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нормативный акт «О запрещении проверок малого и среднего предпринимательства» действовал с 12 сентября 2016 года. Этот документ ограничивал проверки пожарной безопасности субъектов малого и среднего бизнеса и, в конечном счете, привел к трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». На основании этого приказа проверки носили фиктивный характер и не проводились. Фигурант уголовного дела теперь уже бывший начальник кемеровского управления МЧС Александр Мамонтов сослался на данный документ, объясняя причины отсутствия проверок торгового центра.

«Отныне сотрудники пожарного надзора могут включить в план проведения проверок на 2019 год объекты малого и среднего бизнеса по согласованию с прокуратурой. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план, утверждаемый прокуратурой, является истечение установленного срока либо с даты ввода объекта в эксплуатацию, либо с даты последней плановой проверки», – отмечает информагентство.

Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» эксперты, депутаты, сенаторы, спасатели и другие специалисты взялись за проблему повышения безопасности в местах массового скопления людей. Так, в начале апреля главного государственного инспектора по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил о предложении вернуть проверки малого и среднего бизнеса.

Тогда же ведомство разработало законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон “О пожарной безопасности” и отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пожарной безопасности», который еще предстоит утвердить правительству РФ и рассмотреть депутатам Госдумы. Члены Совета Федерации 16 мая одобрили рекомендации по усилению пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

Фото: mchs.gov.ru