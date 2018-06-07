МЧС: в ТЦ «Порт» сработали все системы пожаротушения

Спасатели на встрече с предпринимателями 6 июня назвали три основные причины пожара в казанском торговом центре «Порт». Как сообщает «Российская газета», МЧС не исключает версию поджога. Также сотрудники ведомства подчеркнули, что все системы сработали, но они не остановили распространение огня.

По словам эксперта отдела дознания и административной практики УНДИПР регионального управления МЧС Ильдара Габдуллина, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем, неисправной электропроводки и поджога. Представитель ведомства добавил, что торговый центр соответствовал всем нормам пожарной безопасности. Тушение заняло несколько часов из-за быстрого распространения огня, чему способствовала большая загрузка помещений изделиями. Кроме того, как показала экспертиза, угрозы обрушения здания нет.

По данным МЧС, торговый центр был оснащен следующим оборудованием:

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 типа;

Автоматическая система спринклерного пожаротушения;

Автоматическая пожарная сигнализация адресно-аналогового типа на базе приборов НВП «Болид» С-2000;

Системы дымоудаления из торгового зала (открывающиеся фрамуги на кровле) и складских помещений (принудительная система с механическим приводом);

Внутренний противопожарный водопровод (60 ПК);

Три пожарных гидранта в радиусе 250 метров;

Приточно-вытяжные системы вентиляции.

«На момент пожара системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей, система автоматического пожаротушения и дымоудаления сработали», – подчеркнули в ведомстве.

Пожар привел к сбою электропитания, что вызвало отключение систем противопожарной защиты.

Напомним, пожар в ТЦ «Порт» произошел утром 5 июня на первом этаже здания. В момент возгорания в торговом центре находилось не более 20 человек, и все они эвакуировались. Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 08:22 утра, а о полной ликвидации было объявлено в 15:51 дня. Площадь возгорания составила 2,8 кв. метров. В тушении пожара было задействовано 367 человек и 84 единицы техники. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

Фото: mchs.tatarstan.ru