Силовики уменьшили число погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России уточнил число погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщает ведомство, по официальным данным жертвами пожара стали 60 человек, а не 64 жителя, в том числе 41 ребенок. Все люди опознаны.

Поводом для такого заключения стали результаты генетических экспертиз останков погибших. После экспертизы следователи разрешили похоронить 37 человек к погребенным ранее 23 жертвам пожара.

Силовики особо отмечают, что 60 человек – это окончательное число погибших при пожаре в ТЦ.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество», – сообщает СКР.

Несмотря на то, что число жертв уменьшилось, пожар в «Зимней вишне», как отмечает РИА Новости, стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет. В пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009 году погибли 153 человека, в краснодарском доме престарелых Камышеватская – 63 жертвы (2007 год), в самарском УВД – 57 (1999 год).

Быстрому распространению огня способствовали горючие материалы, которыми был обделан кемеровский ТЦ, и заблокированные эвакуационные выходы. По словам директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Рината Еникеева, все пути эвакуации в торговом центре были заблокированы горючими предметами, в которых содержался токсичный хлористый водород.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. Огонь охватил здание на площади 1600 кв метров, что привело к обрушению крыши и гибели людей. Полностью справиться с огнем, по данным МЧС по Кемеровской области, спасателям удалось только спустя сутки. В здании не сработали автоматические системы оповещения и пожаротушения.

Фото: vk.com/public163890481