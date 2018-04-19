Выпуск минваты превысил 7 млн кубометров

Российские предприятия в первом квартале 2018 года дали рынку 7,6 млн кубометров изделий из минеральной ваты, сообщает сервис Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск минераловатной продукции увеличился на 16,5 % – с 6,5 млн кубометров. Большую часть утеплителя изготовили компании Центрального федерального округа, на долю которых пришлось 32 % от общего объема производства. Заводы центра России с января по март выпустили 2,46 млн кубометров огнезащитных материалов, что на 8,5 % превышает показатель первого квартала 2017 года.

Почти на 1 млн кубометров от ЦФО отстали предприятия Приволжского федерального округа. В Поволожье объемы производства достигли 1,67 млн кубометров (+14 % к первому кварталу 2017 года) или 22 % от всего выпуска.

На Северо-Западе страны в отличие от Центра и Поволжья наоборот наблюдается отрицательная динамика. Компании дали рынку 1,16 млн кубометров – на 2 % меньше показателя 2017 года, что составляет 15 % от общего объема.

СЗФО обогнали предприятия Урала, где второй год отмечается рост рынка. К первому кварталу 2018 года объемы производства минераловатной теплоизоляции в УрФО выросли в два раза – с 0,6 млн кубометров до 1,25 млн. На долю уральских заводов приходится 16 % общероссийского производства.

Добавим, подробнее узнать о ситуации на рынке огнезащитной продукции вы можете на Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность» и «Огнезащита и пожарная безопасность объектов нефтегазового комплекса». Мероприятия пройдут в Казани (с 24 по 25 мая), Нижнем Новгороде (20 сентября), Новосибирске (25 октября) и Тюмени (с 6 по 7 декабря).