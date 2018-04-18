Военные строители покупают более 8 тонн огнезащиты

Подразделение министерства оброны России «Главное военно-строительное управление №14» (ГВСУ №14, бывший «Спецстройинжиниринг» при Спецстрое) объявил аукцион на поставку более 9 тонн огнезащитных составов для металлоконструкций. Аукцион 17 апреля был опубликован на портале Госзакупок.

Цена заказа составляет почти 2,9 млн рублей с НДС. В эту сумму входит приобретение и поставка 8078 кг краски для металлоконструкций «Титан» и 1670 кг огнезащитной штукатурки «Неоспрей».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 апреля. ГВСУ №14 определит победителя аукциона 27 апреля.

Отметим, военные строители выбрали для защиты своих объектов отечественные материалы. Краску «Титан» выпускает московская компания НПК «Огнепром». На нее имеется сертификат, выданный 7 июля 2015 года. Срок действия документа заканчивается 6 июля 2018 года. Как сообщается на ресурсе Росаккредитации, продукт в сочетании с эмалью «Титанит» в 0,05 мм и грунтом ГФ-021 обеспечивает пятую группу огнезащитной эффективности при толщине сухого слоя 0,82 мм и расходе 1,4 кг на кв. м.

Штукатурка «Неоспрей» – продукт российского подразделения холдинга Etex. По данным Росаккредитации, его выпускает завод «Этернит» (Калужская область). На штукатурку имеется сертификат, действующий ровно пять лет с 21 апреля 2016 года – 2021 год. Состав в зависимости от толщины сухого слоя с грунтовкой «Феникс Контакт» выдерживает воздействие температуры в 500 градусов по Цельсию до 60 до 240 минут.

Фото: skladovoy.ru