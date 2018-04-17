Торговый центр сгорел в Архангельске

В Архангельске сегодня утром, 17 апреля, загорелся торговый центр «Фокус». Как сообщает ГУ МЧС России по Архангельской области, в результате ЧП никто не пострадал.

Сигнал о возгорании поступил на пульт спасателей в 06:40 утра. Спустя два часа огнеборцы потушили пожар. В здании, по данным РИА Новости, сгорела кровля на площади 800 квадратных метров. На месте происшествия работали 46 специалистов и 16 единиц техники. Из ТЦ спаслись шесть человек.

Очевидцы сняли на камеры видео о фото пожара. Как видно на кадрах, огонь охваимл куполообразную крышу здания. Из кровли валит черный густой дым. Языки пламени и дым были видны за десятки метров от места пожара. Огонь полностью уничтожил крышу.

Как уточняет «Российская газета» со ссылкой на заместителя начальника по государственной противопожарной службе ГУ МЧС России региона Александра Гущина, скорее всего, возгорание началось на четвертом этаже – там находился магазин мебели. Здание, по данным агентства News29, принадлежит депутату городской думы Архангельска местному бизнесмену Владимиру Карпову.

Напомним, торговые центры России после трагического пожара в Кемерово 25 марта попали в зону особого внимания МЧС, прокуратуры и других ведомств. Генпрокуратура после гибели 64 человек, в том числе 41 ребенка, в ТЦ «Зимняя вишня», начала проверки систем пожаротушения и сигнализации по всей стране в местах общественного пребывания. Нарушения были найдены, в частности, в торговом центре «Дарина», который принадлежит правительству Тюменской области. Прокуратура оштрафовала собственника на 150 тыс. рублей.

Горевший ТЦ «Фокус», как уточняет ТАСС, в последний раз проверяли в 2014 году.

Фото: vk.com/best_arhangelsk