Должен ли Пучков покинуть должность главы МЧС? Результаты опроса

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» «Огнепортал» решил узнать у посетителей портала, должен ли после такой трагедии Владимир Пучков уйти в отставку. Большинство опрошенных считают, что Пучков должен был покинуть должность глава МЧС.



Напомним, что пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, из которых более 40 – дети. Чуть позднее глава МЧС извинился перед семьями за гибель детей. Кроме того, В. Пучков пообещал нанять сильных адвокатов оказавшемуся под стражей начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину, тушившему пожар. Арест продлится до 11 июля 2018 года.

Арестованы также управляющий зданием, сотрудник ЧОП, руководитель и сотрудник компании-разработчика системы противопожарной безопасности, экс-начальник инспекции Госстроинадзора Кемеровской области, ген. директор «Кемеровского кондитерского комбината».

Из кондитерской фабрики здание было перепрофилировано в ТЦ. Сейчас эксперты выясняют, было ли проект реконструкции здания и соответствующее разрешение. Со слов адвоката экс-главы кемеровского госстройнадзора Танзили Комковой, разрешение на реконструкцию и ввод здания в эксплуатацию было одобрено замом главы Кемерово (его имя пока не разглашается). Т. Комокова не проверяла здание, а лишь подписывала документы.

После трагедии в отставку ушел Аман Тулеев, который 21 год был губернатором Кемеровской области. Он извинился за трагедию перед президентом, однако с семьями пострадавших он так и не встретился. С 10 апреля занимает должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области. В этом году политику исполняется 73 года. Его отставку, согласно данным «Фонда общественного мнения», одобряют 61 % россиян.

Фото: scoopnest.com