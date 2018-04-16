Прокуратура наказала тюменский АИЖК за нарушения в торговом центре

Надзорное ведомство оштрафовало владельцев тюменского торгового центра «Дарина» за нарушение правил пожарной безопасности. «Агентству по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области» (АИЖК) придется заплатить 150 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» по всей стране начались проверки торговых центров. В некоторых из них эксперты нашли нарушения, в частности, на окраине Тюмени.

Площадь «Дарины» превышает 7200 кв. м., а само здание – потенциально опасно в случае пожара. В торговом центре на втором и третьем этажах во время проверки не сработала пожарная сигнализация, сама система управления эвакуацией и оповещения оказалась неисправна. В паркинге при срабатывании системы автоматической противопожарной защиты клапан дымоудаления открывался с задержкой три минуты. Сотрудники надзорного ведомства нашли и другие нарушения.

«В ходе проверки не были предоставлены документы проверки состояния огнезащитной обработки несущих металлических конструкций. Отсутствовали акты проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. На объекте не была произведена перекатка пожарных рукавов», – отмечает прокуратура.

Рассмотрев дело, ведомство 12 апреля оштрафовало АИЖК на 150 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.

Примечательно, по факту собственником торгового центра является правительство Тюменской области. АИЖК, по данным Федеральной налоговой службы, было создано в 2006 году департаментом имущественных отношений региона – исполнительным органом власти Тюменской области.

Напомним, трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В результате пожара погибли 64 человека, большинство из которых – дети.