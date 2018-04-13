Компания O3 обеспечила АКЗ и огнезащиту «ЗапСибНефтехим»

В Тобольске продолжается строительство нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим» (ПАО «СИБУР Холдинг»). «ЗапСибНефтехим» является крупнейшим нефтехимическим проектом в России с 1991 года. Проект реализуется в рамках масштабной государственной программы, предусмотренной в государственном Плане развития газо- и нефтехимии до 2030 года.

Система антикоррозионных материалов от Компании О3: ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР ФИНИШ 5500 в комплексе с огнезащитными материалами ТРИОФЛЕЙМ АК 7700, ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800 обеспечили защиту несущих металлоконструкций объектов общезаводского хозяйства (ОЗХ) комплекса «ЗапСибНефтехим» от целлюлозного и углеводородного горения.

Конструктивную огнезащиту зданий ОЗХ обеспечит комбинированный конструктивный огнезащитный материал ТРИОТЕРМ 3500 + ТРИОФЛЕЙМ ЕР 8800.

Антикоррозионные материалы ТРИОКОР МАСТИК 4500, ТРИОКОР ФИНИШ 5500 и акриловый огнезащитный материал ТРИОФЛЕЙМ АК 7700 обеспечат антикоррозионную и огнезащиту несущих металлоконструкций электроподстанций нефтехимического комплекса.

Компания О3 предлагает системы антикоррозионных и огнезащитных покрытий для различных объектов нефтегазовой отрасли, инфраструктуры, транспортного строительства и объектов энергетики. Подобрать подходящее решения можно на официальном сайте компании.

Строительство Западно-Сибирского Нефтехимического Комбината в Тобольске