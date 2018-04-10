Михаил Мень: в ТЦ детские комнаты должны размещаться не выше второго этажа

Большинство тел погибших детей в трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» были обнаружены на верхних этажах центра. При этом согласно действующему СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» детские игровые должны размещаться не выше второго этажа. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минстроя Михаил Мень.

Детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м. от эвакуационного выхода, говорится в документе.

По словам руководителя Министерства, это адекватная, но не всегда работающая норма. Чем выше этаж здания, тем дешевле там аренда помещения, утверждает М. Мень. «Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу, которая не позволяет выше второго этажа размещать детские игровые комнаты. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», – приводит издание цитату спикера.

Госстройнадзор проверит исполнение этой нормы, также к выполнению этой задачи уже подключены региональные МЧС. По предварительной информации, каждое пятое ТРЦ нарушает те или иные требования противопожарной безопасности.

Депутаты «Единой России» предложили перенести в торговых центрах кинотеатры на первые этажи. Такой документ может быть принят Госдумой уже в 2018 году.

Напомним, что пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В пожаре погибло 64 человека, из них 41 – дети.

Фото: rep.ru