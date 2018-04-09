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Собственник будет отвечать за проверки систем противопожарной защиты объекта

Анастасия Крутикова 09.04.2018 В России, Новости

С 1 мая в России вступает ГОСТ «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений», по которому ответственным за проведение проверок назначается собственник здания.

Стандарт предполагает, что проверка пожарной сигнализации и систем оповещения будет проводиться раз в квартал, систем противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода – раз в полгода. Об этом в интервью «Известиям» рассказал один из разработчиков документа председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

В проверку входит анализ проектной документации, монтажа систем и тестирование их работоспособности, громкости сигнала, напора воды в гидрантах и дальность струи, датчиков дыма. Исследование работоспособности противопожарных систем должно проводиться по инструкциям производителя и национальными и международными ГОСТ.

Юрлицо, нарушившее требование, будет оштрафовано на сумму до 200 тыс. рублей. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти, предполагается штраф до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: www.elabuga-rt.ru

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