Собственник будет отвечать за проверки систем противопожарной защиты объекта

С 1 мая в России вступает ГОСТ «Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений», по которому ответственным за проведение проверок назначается собственник здания.

Стандарт предполагает, что проверка пожарной сигнализации и систем оповещения будет проводиться раз в квартал, систем противодымной защиты, тушения и противопожарного водопровода – раз в полгода. Об этом в интервью «Известиям» рассказал один из разработчиков документа председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев.

В проверку входит анализ проектной документации, монтажа систем и тестирование их работоспособности, громкости сигнала, напора воды в гидрантах и дальность струи, датчиков дыма. Исследование работоспособности противопожарных систем должно проводиться по инструкциям производителя и национальными и международными ГОСТ.

Юрлицо, нарушившее требование, будет оштрафовано на сумму до 200 тыс. рублей. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или его смерти, предполагается штраф до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Фото: www.elabuga-rt.ru