Госпожнадзор может вернуться на этапы проектирования и приема объектов

Помимо вопросов к нормативной базе в области пожарной безопасности, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» встал вопрос о возвращении Госпожнадзора на стадии проектирования объекта и сдачи его в эксплуатацию. Сейчас этот вопрос рассматривается, сказал главного государственного инспектора по пожарному надзору Ринат Еникеев (на фото) «Парламентской газете».

«Следствие еще идет, но уже сейчас видно, что в случае с «Зимней вишней» на этапе проектирования системы пожаротушения были допущены нарушения», — цитирует издание слова Р. Еникеева.

Сегодня Госпожнадзора не принимает участие на этих этапах с 2007 года. Полностью на совести заказчика и строителя оборудование здания противодымной вентиляцией, наличие и состояние путей эвакуации, система автоматики пожаротушения и оповещения.

Уже в беседе с ТАСС он отметил, что в МЧС предлагают разрешить Госпожнадзору проверять пожбезопасность некоторых предприятий малого бизнеса во время надзорных каникул, которые действуют до конца 2018 года.

Напомним, что изначально здание ТЦ было кондитерской фабрикой. В 2013 году по поводу реконструкции здания в МЧС обратились представители ТЦ «Зимняя вишня». Однако проектные решения были отклонены, так как не в полной мере учитывали требования противопожарной защищенности объекта. В 2016 году здание должно было пройти проверку на пожбезопасность, однако избежало проверки, поскольку попало в число предприятий малого бизнеса.

Фото: mchs.gov.ru