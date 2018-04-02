«УрФО – 01» разрабатывает новый продукт для защиты автомобилей

Компания «УрФО – 01» из Екатеринбурга разрабатывает новый продукт для защиты от пожара подкапотного пространства автомобиля, рассказал в ходе конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» Антон Филин, директор компании.

Как отмечает специалист, на рынке уже есть решения с использование огнетушащего вещества, которое очень быстро попадает в вентиляцию транспортного средства. Зачастую во время возгорания некоторые автомобили блокируются, и не все водители могут выбраться. «УрФО – 01» разрабатывает новый продукт с двумя стадиями тушения: первая – порошковое тушение – будет сбивать пламя, вторая нацелена на то, чтобы задержать повторное возгорание.

Говоря про инновации, Антон Филин добавил, что специалистам компании удалось замикрокапсулировать газ Novek (выпускает компания 3M, вещество безопасно для людей, используется в газовом пожаротушении, – прим. ред.). Пока в разработках компании используется хладон. «Опытного образца еще нет, идут испытания, поэтому эту систему не могу пока продемонстрировать. Думаю, что через год на конференции, возможно, покажем разработку», – сказал А. Филин.

Поддержку нововведению в создании нормативов или внесении изменений в СП пообещал Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ.

«УрФО – 01» реализует на рынке пиростикеры для тушения пожаров. Пиростикер – это автономная установка пожаротушения с термоактивирующимся микрокапсулированным огнетушащим веществом.

Фото: stroi-baza.ru