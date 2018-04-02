Огнезащитные покрытия PPG могут выпускаться в Липецке

Об этом на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» в Сочи заявил Сергей Семенов, руководитель направления огнезащитные покрытия компании «ППГ Индастриз».

По его словам, на заводе компании в Липецке выпускается полная линейка материалов PPG, которая производится так называемым холодным синтезом. В частности, продукт Pitt-Char XP также может выпускаться на этом предприятии.

«У нас есть официальное заявление для одного из заказчиков, который требует, чтобы используемый на его объекте материал обязательно должен быть выпущен именно в России. Качества продукции выпускаемой в Липецке и Польше одинаковое, исходное сырье одно и то же. Заказчик скажет, чтобы мы производили в Липецке, значит будем выпускать в России. Что заказчик скажет, так мы и будем делать», – сказал специалист.

Он также добавил, что сегодня у PPG в России нет свободного доступа ко всем объектам. Так, компания не может работать на предприятиях глубоководной добычи нефти, Крымском мосту.

Напомним, что в России компания PPG разметила мощности на территории ОЭЗ «Липецк». Открытие завода состоялось 16 июня 2017 года. При односменном режиме предприятие ежегодно сможет выпускать 3 тысячи тонн защитных и морских покрытий, 6 тысяч тонн индустриальных лакокрасочных материалов, 3 тысячи тонн упаковочных покрытий, 12 тысяч тонн ЛКМ для автопрома.