В Сочи прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

29 марта состоялась конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». На сочинской площадке для обсуждения актуальных отраслевых проблем собрались более 100 специалистов: представители компаний-производителей огнезащитных материалов, систем пожаротушения, строительных, проектных и монтажных организаций.

Огнезащитные интумесцентные покрытия и решения в области конструктивной защиты представили компании «ППГ Индастриз», «Кауф Гипс», Rockwool, НПП «Спецэнерготехника». О разработках в области систем автоматического пожаротушения рассказали специалисты компаний «УрФО – 01», ИВЦ «Техномаш», ОП «Плазма-Т».

Круглый стол конференции был посвящен состоянию нормативной документации и перспективам ее развития. Модератором и экспертом темы выступил Олег Ламкин, д.т.н., вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ.

Не первый раз отраслевая конференция проходит следом за крупным пожаром. «Мы скорбим о случившемся. Сегодня на конференции мы должны обменяться мнениями, сделать так, чтобы такие трагедии случались реже и последствия их были менее ужасны. Это одна из главных задач конференции. Давайте задавать друг другу острые вопросы», – сказал О. Ламкин.

К последим событиям в Кемеровской области обратился в своем выступлении и Сергей Шабалин, руководитель направления огнезащитных материалов компании AkzoNobel. «ТЦ – это самая большая группа риска. В нефтяной отрасли есть деньги, внутренние отраслевые стандарты, есть крупные заказчики, которые строго курируют вопрос огнезащиты. Торговые центры – это обычный девелопмент, который хочет за максимально низкий бюджет продать или эксплуатировать здание», – считает С. Шабалин.

В СМИ появляются новые видео и фото с места пожара с обрушивавшейся крышей. Как считает специалист, на фото видно, что на двутавровых балках нет защитного покрытия. «Нет ничего напоминающего защиту. Это двутавровая балка, которая сложилась под весом конструкции. В печи металлоконструкция с пенококсом выглядит совершенно иначе. Согласен, что пожар в кемеровском ТЦ длился долго. И никто не знает, на какой минуте произошло обрушение металлоконструкции. Но даже тот пенококс, который образовался спустя 2 часа воздействия пламени в печи, очень сложно отделить от металла, он очень прочный и для этого требуется сильное механическое воздействие. На конструкциях в ТЦ какие-то куски покрытия должны были сохраниться», – утверждает специалист.

Причиной же пожара в ТЦ «Зимняя вишня» могли стать, по последним данным МЧС, либо поджог, либо неисправности в электропроводке. В МЧС считаются, что электросети могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения. По словам Антона Филина, директора компании «УрФО – 01», сегодня недостаточное внимание уделяется безопасности электросетей. «Из общего количества пожаров в 2016 году, согласно статистике МЧС, 23 % приходится на возгорания, связанные с электрооборудованием. В деньгах ущерб составил почти 5,5 млрд рублей. В 1-3 квартале 2017 года картина не изменилась, примерно та же доля», – утверждает специалист.

Быстрому распространению пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» способствовало использование горючих стройматериалов. По мнению Сергея Костикова, генерального директора НПП «Спецэнерготехники», сейчас все большую популярность в качестве строительного материала набирают неметаллические конструктивные материалы. «Даже в 2015 году во всем мире 17 % всех строительных материалов были композиционные, то в России это, по разным оценкам, от 0,5 до 2 %. Сейчас они развиваются наиболее интенсивно в сильных городах, таких как Санкт-Петербург, Москва. Несомненно, эта волна затронет и другие города. Надо прогнозировать вопросы защиты таких конструкций, потому что мы видим, какие происходят трагедии, например Кемерово . – говорит С. Костиков. – Мы должны избежать таких трагедий в будущем. Для этого необходимо, чтобы на этапе проектирования принимались правильные решения. Недопустимо использование горючих материалов, особенно в эвакуационных выходах».

Материалы конференции:

Пожарная безопасность и огнезащита строительных конструкций с применением систем сухого строительства. KNAUF

Противопожарная защита объектов с электроустановками и кабельными каналами. ИВЦ Техномаш

Огнезащитные решения Rockwool

Огнезащитные материалы марки ОГНЕТИТАН. Компания Гермоизол

Огнезащита строительных конструкций из композиционных неметаллических материалов. НПЦ Спецэнерготехника

Спрут-2. Особенности водяного пожаротушения на объектах культуры. ПО Плазма-Т

Применение современных технологий для защиты электроустановок от возгораний. Статистика. Нормативно-законодательная база. УрФО-01

Современное состояние и перспективы развития требований нормативной документации в области огнестойкости и ограничения распространения пожара на основе анализа таковых с 1955 года. Олег Ламкин, вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ (Москва)