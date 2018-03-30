Глава АСИ: пожар в Кемерово – свидетельство халатности властей

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что гибель людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» – доказательство халатности властей Кемерова и региона. Она, как и ранее президент НСОПБ Сергей Серегин, предложила размещать детские зоны на первых этажах ТЦ, сообщает ТАСС.

Главу АСИ возмутило, что такой объект как «Зимняя вишня» власти отнесли к малому бизнесу.

«Это в чистом виде крупный бизнес и по обороту, и по численности сотрудников. Халатность на уровне всех ведомств – от сотрудников, работающих в этом комплексе, до контролирующих органов, которые должны были обеспечить пожарную безопасность, инструктаж и реагирование во время этой ситуации», – заявила Светлана Чупшева журналистам в Южно-Сахалинске.

Чупшева также привела в качестве примера компанию IKEA которая размещает детские площадки на первых этажах около выхода, отметив, что такому примеру должны последовать все комплексы.

Мнение гендиректора АСИ подтвердили следователи, но речь в данном случае идет о коррупционной составляющей. Сегодня, 30 марта, они задержали еще одного фигуранта по уголовному делу о гибели людей при пожаре. Как сообщает СКР, торговый центр построен незаконно, что впоследствии и повлекло трагедию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника инспекции регионального государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«Она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство», – отметили в ведомстве.

Следователи назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. На месте трагедии работают эксперты из Санкт-Петербурга.

Как писал «Огнепортал», сегодня число фигурантов уголовного дела о гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до шести человек. Силовики задержали собственника здания – генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову, которая не реагировала на нарушения пожарной безопасности в торговом центре.

Фото: http://kemerovo-pozhar.ru