Глава АСИ: пожар в Кемерово – свидетельство халатности властей

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева отметила, что гибель людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» – доказательство халатности властей Кемерова и региона. Она, как и ранее президент НСОПБ Сергей Серегин, предложила размещать детские зоны на первых этажах ТЦ, сообщает ТАСС.
Главу АСИ возмутило, что такой объект как «Зимняя вишня» власти отнесли к малому бизнесу.
«Это в чистом виде крупный бизнес и по обороту, и по численности сотрудников. Халатность на уровне всех ведомств – от сотрудников, работающих в этом комплексе, до контролирующих органов, которые должны были обеспечить пожарную безопасность, инструктаж и реагирование во время этой ситуации», – заявила Светлана Чупшева журналистам в Южно-Сахалинске.
Чупшева также привела в качестве примера компанию IKEA которая размещает детские площадки на первых этажах около выхода, отметив, что такому примеру должны последовать все комплексы.
Мнение гендиректора АСИ подтвердили следователи, но речь в данном случае идет о коррупционной составляющей. Сегодня, 30 марта, они задержали еще одного фигуранта по уголовному делу о гибели людей при пожаре. Как сообщает СКР, торговый центр построен незаконно, что впоследствии и повлекло трагедию. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника инспекции регионального государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой по 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
«Она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство», – отметили в ведомстве.
Следователи назначили судебную пожарно-техническую экспертизу. На месте трагедии работают эксперты из Санкт-Петербурга.
Как писал «Огнепортал», сегодня число фигурантов уголовного дела о гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня» увеличилось до шести человек. Силовики задержали собственника здания – генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову, которая не реагировала на нарушения пожарной безопасности в торговом центре.
Фото: http://kemerovo-pozhar.ru
После столь масштабной трагедии необходимо детально разобраться в причинах произошедшего. Цель данного небольшого очерка обозначить серьезную проблему пожарной безопасности, которая так тщательно замалчивается. Все наблюдали проходивший «разбор полетов» в Кемерово с участием Президента и главы МЧС г-на Пучкова В.А.. Предварительно обозначены проблемы и причины – халатность и разгильдяйство владельцев объекта и обслуживающего персонала. Но! Вопрос к главе МЧС: «Почему пожарные не смогли воспользоваться кровлей во время спасательной операции и тушения пожара?». Стены торгового центра успешно противостояли огню – все это видели, а кровля горела интенсивней, чем внутреннее оборудование, и рухнула, похоронив под собой десятки людей, в том числе несовершеннолетних детей, впереди у которых была целая жизнь. Неужели все забыли, как то же самое произошло в ТЦ «Адмирал» в Казани, при пожаре на одном из объектов в Москве погибло семь пожарных! Глава МЧС тоже забыл? В чем причина? Причина в системной поддержке и продвижении контрафакта и фальсификации на уровне государственных органов: – фальсификат в области пожарной безопасности достигает 90%, а государственные органы всячески уклоняются от решения данной проблемы, а в ряде случаев напрямую поддерживают использование опасных конструкций и наказывают тех, кто пытается с этим бороться.
Может Следственный Комитет, которому поручено расследование трагедии, как-то эту проблему наконец-то обозначит? А проблема очень проста и одновременно глобальна: на рынке присутствуют в законном порядке огромное количество строительных материалов, имеющих сертификаты пожарной безопасности государственного образца, которые при возникновении пожара не препятствуют, а способствуют распространению огня, что и наблюдали все мы в случае с трагедией в Кемерово.
Застройщики, заказчики наверняка представят документы, подтверждающие безопасность применяемых материалов, – в данном случае на конструкцию кровельного покрытия и огнезащитное покрытие металлоконструкций. В случае с конструкцией кровельного «пирога» с уверенностью можно сказать о том, что она содержала полистирольные плиты. Пенополистирол при горении ведет себя как напалм (война во Вьетнаме, если кто помнит), а еще мощный пожар, уничтоживший завод двигателей КАМАЗа в 90-е годы. Плюс ко всему огнезащитные покрытия металлоконструкций, также имеющие сертификаты пожарной безопасности, являются по факту контрафактом. Можно с уверенностью сказать, что это какие-то составы красок. При реальном огневом испытании ни один подобный состав не соответствует заявленным требованиям, но лаборатории дают положительные заключения, а органы по сертификации выписывают документ государственного образца. При этом в случае возникновения трагедии следственные органы находят «стрелочников», а материалы следствия помещают под гриф «секретно».
Интересно, какие будут результаты расследования пожара в «Зимней Вишне», учитывая обращение на высшем уровне провести все максимально в открытом режиме? Но для специалистов основополагающий вывод о причинах давно известен – это результат групповой поруки государственных чиновников очень высокого ранга, и эта система продолжает работать и развиваться.
В заключении хочется еще раз подчеркнуть глобальность проблемы: в России построено по такой «технологии» огромное количество объектов: торговые центры, спортивные сооружения, аэропорты, вокзалы, образовательные и медицинские сооружения, жилые комплексы и гостиницы. Это минное поле из мин замедленного действия, и одна из них, к несчастью, сработала в Кемерово…