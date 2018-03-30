Выросло число задержанных в деле о пожаре в Кемерово

Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту гибели людей в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщает СКР, сегодня, 30 марта, силовики задержали собственника здания – генерального директора «Кемеровского кондитерского комбината» Юлию Богданову.

«Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания. Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности», – отмечает следственный комитет России.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Таким образом, число задержанных выросло до шести человек.

Ранее, следователи предъявили обвинение техническому директору «Кемеровского кондитерского комбината» Георгию Соболеву, управляющей торговым центром Надежде Судденок, охраннику Сергею Антюшину, отключившему систему оповещения, гендиректору компании «Системный интегратор» Игорю Полозиненко и его сотруднику Александру Никитину.

Добавим, в четверг, 29 марта, следователи уточнили число пропавших без вести. Как оказалось, трое человек из 67 выжили. По официальным данным, жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, 79 получили травмы различной тяжести и еще 64 жителях ничего не известно.

Фото: http://sledcom.ru