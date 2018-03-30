«Все выходы были закрыты»: пожарные рассказали о тушении огня в «Зимней вишне»

Пожарные, первые прибывшие на место возгорания в торговый центр «Зимняя вишня», рассказали о причинах быстрого распространения огня.

Как сообщает ГУ МЧС по Кемеровской области, огнеборцы во главе с начальником службы пожаротушения первого отряда региональной федеральной противопожарной службы Андреем Бурсиным прибыли к центральному входу спустя три минуты после вызова и застали на месте выходивших людей. К этому моменту охранников и администрации ТЦ уже не было, а внутри находились посетители и снимали пожар на телефоны, хотя уже огонь охватил на четвертом этаже большую площадь.

Очаг возгорания, по словам Бурсина, находился на четвертом этаже, и из-за густого дыма там ориентироваться было практически невозможно, огонь стремительно распространялся.

«Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», – сказал Андрей Бурсин.

На крыше от пламени пытались спастись 13 человек, но туда уже пробирался огонь. Одна женщина застряла в лифте, и пожарные вытащили ее, другого мужчину спасли при помощи подъемных механизмов. Андрей Бурсин отметил, что спасение людей осложнялось планировкой и огромеой площадью торгового центра, газовыми баллонами, один из которых взорвался, и отсутствием пожарной навигации.

«В здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было», – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Бурсин добавил, что все эвакуационные выходы были закрыты.

Напомним, пожар, унесший жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, произошел 25 марта.

Фото: vk.com/zimvish42