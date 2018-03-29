В Сочи проходит конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

В Сочи сегодня, 29 марта, проходит международная конференция «Огнезащита и пожарная безопасность». Участники мероприятия минутой молчания почтили память жертв пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Об особенностях применения огнезащитных материалов на строительных объектах рассказали представители компаний PPG industries, «Гермоизол», AkzoNobel, Rockwool и «Спецэнерготехника».Вторая рабочая сессия посвящена системам автоматического пожаротушения. На ней свои доклады представляют специалисты «УрФО – 01», ИВЦ «Техномаш» и «Плазма-Т».

Участники конференции отметили, что торговые центры – объекты с самым высоким уровнем риска. Руководитель направления огнезащитных материалов AkzoNobel Сергей Шабалин подчеркнул, что судя по снимкам металлоконструкций с места пожара, вполне вероятно, несущие элементы не были обработаны огнезащитным составом. Более точную информацию о пожарной безопасности объекта, как пояснили участники конференции, эксперты озвучат позднее.

Конференцию завершит круглый стол, посвященный теме сертификации, борьбе с фальсификатом и законодательству. Модератором выступает вице-президент, заместитель председателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин.

Добавим, конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» в Сочи – первая в 2018 году. Мероприятия, посвященные проблемам пожарной безопасности, пройдут в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тюмени.