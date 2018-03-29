Завод «ТехноНИКОЛЬ» выпустил более 70 % всей дальневосточной теплоизоляции

Хабаровский завод «ТехноНИКОЛЬ» в 2017 году увеличил продажи теплоизоляционных материалов более чем на 10 %. Как отмечает компания,

такой результат был достигнут после выхода предприятия на полную производственную мощность, увеличения ассортимента и участия в экспортной программе.

Производственная площадка способна выпускать 750 тыс. кубометров базальтовой теплоизоляции. Однако это не предел: в планах компании увеличение объемов производства и расширение продуктового портфеля. В 2018 году «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» нарастит выпуск продукции на 9 %. Для этого корпорация инвестирует в развитие дальневосточной площадки 15 млн рублей.

Сейчас продукция предприятия поступает в регионы Дальнего Востока, Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край, а также Китай. Компания планирует в три раза увеличить отгрузки в Поднебесную, начать поставки теплоизоляции в Японию, Сингапур, а в перспективе – в Монголию, Южную Корею и Вьетнам.

Примечательно, хабаровский завод «ТехноНИКОЛЬ», если брать в расчет показатель в 750 тыс. кубометров, выпустил в 2017 году не менее 77 % всей минераловатной теплоизоляции Дальневосточного федерального округа или 2,1 % от производства по России. На Дальнем Востоке объемы производства продукции составили 0,9 млн кубометров, в РФ – 35,8 млн кубометров, что на 7 % превышает показатель 2016 года.

Напомним, завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» был введен в эксплуатацию в 2016 году. Предприятие до модернизации выпускало по 250 тыс. кубометров теплоизоляции в год компания инвестировала в строительство и техпереоснащение 2 млрд рублей.

Фото: minvr.ru