ТЦ «Зимняя вишня» МЧС не проверяло более пяти лет

Проверки в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» носили фиктивный характер. По факту состояние пожарной безопаности в торговом центре никто не более пяти лет. Об этом заявил замначальника кемерского МЧС Павел Кононов телеканалу РЕН ТВ.

Как следует из документа «Результаты надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кемеровской области» за июнь 2016 года, в «Зимней вишне» с 6 по 22 июня прошла выездная проверка. Результат один: нарушений нет. Проверку проводил некий Ганак. Однако, судя по акту, мониторинг проводился всего два часа, и за это время инспектор Дарья Маскалева удостоверился в безопасности объекта. Причиной поспешности стало то, что «Зимняя вишня» относится к малому бизнесу и не является объектом категории I и II опасности.

Сам ответственный за пожарный надзор подтвердил, что по сути дела проверки не было.

«Последняя плановая проверка была в 2012 году. В 2013-м должна была быть внеплановая, но собственник продал какие-то помещения, и они не смогли посмотреть все. Посмотрели только те помещения, которые остались за этим собственником. Замечаний по ним не было. Остальные не смогли, так как он их продал. На 2016 год была запланирована плановая проверка. Прокуратура ее согласовала, но когда мы вышли — это был июнь месяц — на выполнение этой проверки, нам собственник показал документы, что они являются объектами малого предпринимательства», – сказал Павел Кононов.

Между тем, следствие выявило новые факторы, которые, по всей видимости, привели к трагедии. Как сообщает ТАСС, систему пожарной сигнализации обслуживал Александр Никитин – дипломированный повар-кондитер. Он не имел квалификации для выполнения работ, но тем не менее гендиректор «Системного интегратора» Игорь Полозиненко называл его «классным специалистом».

Силовики выдвинули еще две версии гибели людей, одна из которых связана с «Системным интегратором».

«Это неисправность системы противопожарной безопасности, и вторая версия, которая выдвигается лицами, которые привлекаются нами к уголовной ответственности, – это должностные лица и специалисты, – они утверждают, что возможен самоподжог с помощью открытого огня», – заявил глава СКР Александр Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Напомним, днем ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на пожарную лабораторию МЧС обнародовал данные о причинах пожара. Быстрому растространению огня и гибели людей способствовали горючие материалы, которыми был обделан детский центр.

Трагедия в Кемерово произошла днем 25 марта. В результате пожара официально погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.